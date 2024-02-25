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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نحن أمام كارثة.. بوريل: خطط نتنياهو بشأن مستقبل غزة تزرع الكراهية

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة، مشيرا إلى أن القطاع المحاصر مدمر بالكامل والاحتلال استخدم القوة بشكل غير متناسب.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "إلباس" الإسبانية، إن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل غزة تزرع الكراهية وغير مقبولة.

وأضاف: "نحن بالفعل في خضم كارثة، واضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات الإنسانية، فإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح، وهذا مخالف للقانون الدولي".

وتابع بوريل' “حماس فكرة، ولا يمكن محاربة الفكرة إلا بفكرة أخرى”، موضحًا أن بذور الكراهية تزرع لأجيال.

بوريل إسرائيل المجاعة الاتحاد الأوروبي الاحتلال

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