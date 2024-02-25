بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها | شاهد

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيه بإطلالة انيقة.

وأطلت ريا أبي راشد، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأحمر، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا أبي راشد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاة باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ريا أبي راشد، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم فيديو ريا أبي راشد

https://www.instagram.com/reel/C3w0uanIG-O/?igsh=MXJnenc4MTI3ZW1qcQ==