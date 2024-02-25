رئيس مياه القناة: استعدادات مكثفة بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد لاستقبال شهر رمضان

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن وجود استعدادات مكثفة في جميع قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لاستقبال شهر رمضان المبارك وبدء فصل الصيف، والمتمثلة في أعمال الغسيل والتطهير للمروقات والخزانات الأرضية بجميع المحطات، وأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة الي أعمال غسيل الشبكات، ومتابعة انتظام سير المحطات.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال شهر رمضان، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لشبكات وخطوط الصرف الصحي، وخاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

وأكد رئيس مياه القناة، انه تم مراجعة جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات سواء مياه الشرب أو الصرف وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا انه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الكاملة لرفع كفاءة المولدات الكهربائية العملية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمرور والمتابعة الميدانية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والشبكات، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع، والعمل فوراً على حل أي مشكلات أو معوقات، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي، وغسيل الشبكات، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والقطاعات بالشركة في استمرارية العمل على مدار الـ٢٤ساعه في كافة مواقع العمل لضمان استمرارية تقديم خدمه مميزه لعملائها، وكذلك خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، وتشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة كافة الأحداث.