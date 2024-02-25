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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

افتتاح علامات تجارية جديدة في "مدينتي ستريب" و"ايست هب"

صدى البلد

قام عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، بجولة في مدينتي ستريب ، أحدث المشروعات التجارية في مدينتي ، تفقد خلالها عدداً من الوحدات التجارية الجاري تطويرها بالمشروع . 

ويشهد مدينتي ستريب خلال الفترة القادمة افتتاح العديد من العلامات التجارية لمختلف الأنشطة، منها Samir & Aly للأدوات المكتبية ، و Süss للحلويات، ومطعم The BRGR Truck ، وكافيه 1980، ومطعم Meat Moot Egypt ، وأيضاً سعودي ماركت .

كما شهد عمر هشام طلعت افتتاح أحدث فروع "أسواق عبد العزيز" و "ايليت" في مول "ايست هب"، أحدث المشروعات التجارية والإدارية المتكاملة في مدينتي . وتعد "أسواق شارع عبد العزيز"، من أشهر وأكبر الشركات الرائدة في تجارة التجزئة والمتخصصة في مجال الأجهزة الكهربائية في مصر ولها العديد من الفروع في جميع أنحاء الجمهورية. كما يعد "ايليت" من أشهر المتاجر المتخصصة في مجال بيع المستلزمات المنزلية.

وأكد عمر هشام طلعت أن المجموعة تحرص على أن تضم المراكز التجارية بمدينتي فروعاً لأشهر و أكبر العلامات التجارية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات سكان المدينة ومختلف مناطق شرق القاهرة، مؤكداً أن مشروعي مدينتي ستريب وايست هب هما استكمال للنجاحات الكبيرة التي حققتها المجموعة في تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق في مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول وكرافت زون واوول سيزونز بارك بمدينتي، وجيت واي وافينيو مول بالرحاب .

ويعد مدينتي ستريب أحدث المشروعات التجارية في مدينتي، ويتضمن 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، وسيتوفر فيه مختلف الخدمات ، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومعارض سيارات وجيم وماكينات صراف آلي وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة.

ومشروع “إيست هب” يعد من أحدث المراكز التجارية الإدارية المتكاملة في مدينتي، ويقع في موقع متميز جنوب مدينتي بالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم نحو 400 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، ويضم نحو 200 مكتب وعيادة طبية لمختلف التخصصات.

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