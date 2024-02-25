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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم رحلة 404 يعرض فى 12 دار سينما بأمريكا .. اعرف التفاصيل

منى زكى
منى زكى

بدأ فيلم "رحلة 404" جولة جديدة حيث من المقرر أن يتم عرضه فى أمريكا بعد النجاح الذى حققه العمل فى مصر والسعودية.

ويعرض رحلة 404 فى 21 دار عرض في 14 ولاية وهي: واشنطن، ونيويورك، وفلوريدا، وتكساس، وميشيغان، وإلينوي، وفيرجينيا، وأريزونا، ونيو جيرسي، وكاليفورنيا، وتينيسي، وجورجيا، وكولورادو، وكارولاينا الشمالية.

رحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة  ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية  داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

فيلم رحلة 404 تدور احداثه حول سيدة تدعي غادة تقرر السفر لأداء فريضة الحج وقبل السفر بعدة أيام تتعرض لازمة تستدعي ان تستعين باشخاص من الماضي، مما يجعلها تقع في العديد من الازمات والأحداث. 

رحلة 404 فيلم رحلة 404 منى زكى أفلام منى زكي

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