صدمة | غياب لاعب جديد عن الأهلي لمدة شهر

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، ضربة قوية قبل مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال الإعلامي سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية "ياسر إبراهيم، سوف يغيب عن النادي الأهلي لمدة شهر، بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية".

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد العودة من غانا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.