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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز

لكل وطن أيام تحفر في ذاكرة شعبه وتكتب في التاريخ بحروف من نور لتكون هذه الأيام ذكريات خالدة عبر الأجيال تتجدد عبر السنين .... اليوم هو اليوم الوطني الكويتي وغدا هو يوم التحرير ، لذلك يعتبر شهر فبراير شهرا مميزا في دولة الكويت ويسمونه الشعب الكويتي بتفاؤل "هلا فبراير".

العيد الوطني الكويتي احتفالاً بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة وقد حازت الكويت على استقلالها في ١٩ يونيو ١٩٦١ في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح .... ويحتفل به في ٢٥ فبراير من كل عام ، ومنذ عام ١٩٩٢ تتزامن معه في ٢٦ فبراير من كل عام احتفالات بعيد التحرير .

كان لمصر دور بارز في تحرير الكويت واستعادة سيادتها ، حيث كانت من أوائل الدول العربية المشاركة وأول من الدول الداعية إلى قمة عربية عاجلة وأول الدولي التي أتت لتهنئة الكويت بتحريرها والتاريخ يشهد على بطولات الجيش المصري في حرب الخليج.

علاقة مصر والكويت ستظل علاقة تاريخية وطيدة ، وسيظل الشعب المصري غاليا على قلوب الكويتيين والشعب الكويتي غالٍ على قلوب المصريين.... كلا الشعبين ذاق ويلات الحرب وفقد شهداء عبر التاريخ .... ستظل الأعياد الوطنية تجمعنا كدول عربية بمشاعر الانتصار والوطنية وسنظل نفرح كقلب واحد .... عيدي يا كويت .... تحيا مصر.

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