الشرقية .. تقديم خدمات لـ 12363 سيدة بالحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى انه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 12363 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الاسرة لعدد 8402 سيدة وذلك خلال اليوم الاول من انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" والتي بدأت فعالياتها يوم 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 28 فبراير 2024 بمراكز (الزقازيق - منيا القمح -فاقوس- كفر صقر- ههيا- صان الحجر- ديرب نجم- الصالحية الجديدة- القرين).

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الخدمات المقدمة للسيدات شملت متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تقدم خدماتها من خلال 252 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي وعدد14 عياده متنقلة ومشاركة 108 طبيب مدرب و 371 ممرضة و 497 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم علي أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.