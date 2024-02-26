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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات

ازالة تعديات
ازالة تعديات

تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لأعمال الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة.
وأسفرت الحملات في اليوم الثاني للمرحلة الثانية عن إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة ٧٨م٢، و٤ حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ١٩٩٨م٢، كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات مخالفات بناء وحالتين متغيرات مكانية غير قانونية.
وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجة الـ٢٢ بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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