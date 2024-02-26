يوسف الحسيني: مشروع رأس الحكمة بداية.. ومكاسب تحققها مصر من الاستثمار المباشر

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بمشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع له عوائد اقتصادية مزهلة على الاقتصاد المصري.

وأضاف يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن مشروع رأس الحكمة أم البدايات، ومكاسب تحققها مصر من الاستثمار المباشر.

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة المصرية حققت أحلام المستثمرين في منطقة الساحل الشمالي، عبر تهيئة المناخ العام للاستثمار، بخلاف إنشاء محطة طاقة عملاقة؛ لتغذية تلك المنطقة بالكهرباء، ومحطة تحلية ومشاريع زراعية.

واكمل الإعلامي يوسف الحسيني: "مصر لما عملت كل حاجة لمنطقة الساحل الشمالي؛ عرفت وقدرت تجيب الاستثمارات المناسبة



