برلمانية: صفقة مدينة رأس الحكمة إنتعاشة قوية للاقتصاد المصري

أكدت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أهمية إعلان د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال الشراكة مع دولة الأمارات لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحمكة بقيمة 35 مليار دولار مؤكدة أن الصفقة تعد " تاريخية" في الإستثمار المباشر ، لما تمثلة من دعم للأقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية.



وأشارت" نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم أن الصفقة الإستثمارية بمدينة رأس الحكمة ، تعزز من ثقة المستثمرين في الإقتصاد المصري ، وتجذب المزيد من الإستثمارات وتوفر الآ لآف من فرص العمل ، مؤكدة انه من الإعلان عن الصفقة وبدا هناك تراجع للدولار في السوق الصعبة ، حيث أن الصفقة ستعمل علي توفير العملة الصعبة وبالتالي ، وبالتالي توفر للمسثمرين والمستوردين العملة الصعبة .



وأكدت" نبيه" أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة ياتي ضمن مخطط إستراتيجية التنمية 2030 ، وان الأعلان جاء في توقيت مناسب وللرد علي كل المشككين في قدرة الإقتصاد المصري علي الصمود مشيرة أن الصفقة تأتي فى إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنه ليس بيعا كما يروج المشككون، في استغلال الأصول المملوكة للدولة خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في وقت سابق، إن الاتفاق المالي للشراكة تتضمن شقين: جزء مالي مقدم وحصة من الأرباح، والشق المالية المقدم سيضمن استثمارا أجنبيا بـ 35 مليار دولار يقسمون على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، وبعد شهرين 20 مليار دولار.