كرم جابر يعلن اعتزاله المصارعة نهائيا

أعلن بطل المصارعة كرم جابر، إعتزاله رياضة المصارعة، وذلك عقب اعتذاره عن المشاركة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

خلال السنوات الأخيرة، أعلن كرم جابر عن اعتزاله للمصارعة، ولكنه قرر العودة مؤخرًا حيث شارك في بطولة للرواد، وأعلن عن نيته المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد. ومع ذلك، قدم اعتذاره للاتحاد المصري للمصارعة عن المشاركة فيها.

إنجازات كرم جابر

حاول مسؤولو المصارعة إقناع كرم جابر بتراجعه عن قرار الاعتذار، نظرًا لفرصته الكبيرة في تحقيق ميدالية بفضل خبرته الواسعة وسجله الحافل بالإنجازات، إذ سبق له أن حصل على ميداليتين أولمبيتين، ذهبية في أثينا 2004 وفضية في لندن 2012 ومع ذلك، أصر كرم جابر على قراره وأكد اعتذاره عن المشاركة.