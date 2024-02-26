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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة إسرائيلي جراء سقوط صاروخ من لبنان على مستوطنة شتولا

إصابة إسرائيلي جراء
إصابة إسرائيلي جراء سقوط صاروخ من لبنان على مستوطنة شتولا

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بإصاية إسرائيلي جراء سقوط صاروخ مضاد في مستوطنة شتولا.

وحسب الصحيفة، فإن صاروخ تم إطلاقه من لبنان أصاب حظيرة دجاج في مستوطنة شتولا الحدودية، مما أدى إلى إصابة إسرائيلي ببعض الشظايا لكنه في حالة مستقرة.

ودوت صفارات الإنذار في شتولا والعديد من المجتمعات المجاورة.

وكانت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، أفادت في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، وذلك تزامنًا مع أول استهداف إسرائيلي للعمق اللبناني منذ بدء التصعيد بين حزب الله والاحتلال.

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم، شنه غارات استهدفت مواقع لمليشيا حزب الله في العمق اللبناني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين، أن غارات إسرائيلية استهدفت للمرة الأولى منذ اندلاع حرب غزة، مناطق شرق مدينة بعلبك في العمق اللبناني.

وتقع بعلبك شرق نهر الليطاني في وادي البقاع في لبنان، على بعد حوالي 67 كم (42 ميلا) شمال شرق بيروت.

إسرائيل

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