عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتصار جديد لروسيا على محور أفدييفكا

انتصار جديد لروسيا
انتصار جديد لروسيا على محور أفدييفكا

أعلنت روسيا، تحرير بلدة لاستوشكينو الواقعة على محور أفدييفكا، وتحسّن تموضعها على طول خط الجبهة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أنه قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير بلدة لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".

وأضافت أنه تم صد 6 هجمات مضادة شنتها مجموعات من ألوية المشاة الآلية "53" و"61" و"59"، ولواء الهجوم الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرنوي وبيرفومايسكوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهجومان شنتهما وحدات من اللواء "24" الميكانيكي، ولواء "71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي لينينسكوي ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

​أوكرانيا​ و​روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار غازي داخل مخبز بمنشأة ناصر

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تعلن إسقاط 9 مسيرات و3 صواريخ أطلقتها روسيا

بسبب روسيا.. الصين تتوعد الولايات المتحدة بعد فرض عقوبات على شركاتها

ترشيحاتنا

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار

أثارت الجدل والرعب.. ما حقيقة صور "الطير الأبابيل" المتداولة على السوشيال ميديا؟

الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 شهداء ومصاب إثر قصف إسرائيلي على غزة

اشتية: وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس الفلسطيني

قرأ عاجل في محاكمة قاتـل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

فضل ليلة النصف من شعبان .. يغفر فيها الله للجميع إلا اثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ