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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عبد الفتاح الجريني بعد طرح "على بالي" : ردود الأفعال فاقت توقعاتى

عبد الفتاح الجريني بعد طرح "على بالي" : ردود الأفعال فاقت توقعاتى

صدى البلد

اقتربت أغنية "على بالي" الذى طرحها مؤخرا النجم المغربي عبد الفتاح الجرينى من تحقيق 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وتصدرت التريند، وهى من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي، وتسجيل غناء مودي منير واشراف عام سعيد امام وإنتاج روتانا  .


وقال الجرينى إنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها على أغينة"على بالي" مضيفا الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه ونالت اشادات كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، معربا عن سعادته بتقديمه اغنية مختلفة وجديدة عليه .
وأضاف أنه قرر طرح أغانيه خلال الفترة المقبلة على طريقة السنجل، وليس ألبوم كامل، خاصة أن الاتجاه إلى السنجل أصبح السائد حاليًا .
وتقول كلمات الأغنية : وعلى بالي ياناسيني ولايوم صورتك من عيني، انا يامشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم، اه ياغالي رجعيلي تمنيت أنا غير تسمعيلي، وخا لكلام ماكافيني ارحم قلبي من الآه، ومازال انا في انتظار أنا مليت حالي ياغالي ماتعالي نعوض اللي فات.
 

 

يذكر أن جريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج “نجوم العرب” عام 2007 ، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: “كوك استوديو”، و“ريفالكس”، وساعة سعيدة“.
وأصدر جريني عدة ألبومات ناجحة، منها: ”عايش حياته“، ”يا خسارتك في الليالي“، ”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى  المنفردة، أبرزها: ”وحياة عينيك“، ”جبارا فان“، ”أشوف فيك يوم“، ”جنبك على طول“، ”وال ايه وال ايه“، ”أبو خد عنابي“، ”أوقات“، ”وحياة عينيك“، ”بحب اشوفك“، ”يا بخت النوم“، ”حب غريب“، ”أحلى مافي الدنيا“، ”وفر كلامك“، وغيرها .


وفى نهاية الصيف قبل الماضى تردد ارتباطه بالفنانة جميلة، ولكنهما نفيا ذلك وقتها، وقدما سويا أربع أغاني هم: "شكرا" من كلمات والحان Mobeazy وهي باللهجة المغربية البيضاء، و"عهود الحب" و"ظالمة" وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان، وأغنية "سمع صوتك للعالم" وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك انتوني.

 

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