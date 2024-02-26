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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 عمال تحت الأرض.. انهيار في منجم شرق تركيا

3 عمال تحت الأرض..
3 عمال تحت الأرض.. انهيار في منجم شرق تركيا

وقع حادث انهيار في أحد المناجم بولاية إلازيج التركية، اليوم الاثنين، مما أدى إلى محاصرة 3 عمال تحت الأرض.

وأفادت السلطات التركية،بأن الحادث وقع بالقرب من قرية كاياونو، شرق البلاد، وتم إبلاغ فرق الإنقاذ وتمكنوا من انتشال اثنين من عمال المناجم فيما تستمر جهود البحث عن الثالث.

وأعلنت وزارة الطاقة التركية، أن أحد العمال أصيب بجروح بالغة فيما يتمتع الآخر بصحة جيدة.

وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لقطات أثناء انتشال قوات الإنقاذ العمال من تحت الأرض وسط حشد من الناس.

وتحدثت تقارير أخرى عن فقدان 4 عمال وإنقاذ 2 أو 3 منهم حتى الآن.

ولم يكشف بعد سبب الانهيار.

تركيا

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