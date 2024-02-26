قرار عاجل بشأن مهندس ابتز خطيبته بصور غير لائقة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين برئاسة المستشار وائل زهران، تأجيل محاكمة مهندس بتهمة تهديد خطيبته السابقة بصور فاضحة لجلسة 10 مارس.



وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المجنى عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فقام المتهم بتهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.