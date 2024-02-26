جنوب سيناء تنعى النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ

نعى أهالي جنوب سيناء النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ و تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلي سرادق عزاء وخاصة من أبناء دائرته براس سدر وخليج السويس .

وقد توفي النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ اليوم بمدينة السويس وسوف تشيع الجنازة من محافظة السويس إلي مثواه الأخير .

وقد نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي صفحته الرسمية الفقيد النائب علي عطوة .

النائب علي عطوة له تاريخ برلماني طويل منذ أن كان عضو مجلس نواب في برلمان ٢٠٠٥ عن مدن خليج السويس وشخصية قيادية بالحزب الوطني الديمقراطي وبعد الثورة التحق بحزب مستقبل وطن الذي رشحه عضو مجلس شيوخ الانتخابات الماضية وفاز بأغلبية كبيرة .



النائب علي عطوة يحظي بشعبية كبيرة في جنوب سيناء وفي أوساط المحامين كمحام و برلماني لديه خبرات كبيرة في المحاماة والعمل السياسي .



النائب علي عطوة

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