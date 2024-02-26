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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلوفاكيا تكشف عن خطة أوروبية لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

سلوفاكيا
سلوفاكيا

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تدرس إرسال قوات عسكرية تابعه لها إلى أوكرانيا بموجب الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة مع كييف.

وأوضح فيكو عقب اجتماع حكومي عاجل قبل مغادرته لحضور اجتماع حول أوكرانيا في باريس، أن "مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية".

وتعهد فيكو بأن سلوفاكيا لن ترسل قوات عسكرية تابعة لها إلى أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف. 

وفي اليوم السابق، قال فيكو إنه لن يفعل ذلك حتى لو كان ذلك يعني فقدان منصبه كرئيس للوزراء.

وأضاف: "لا يمكننا أن نمنع الدول الأخرى من إبرام اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا مما يعني إمكانية إرسال جنود، ولكننا نعلن بوضوح أن الهدف المتوقع لن يتحقق". 

وحذر رئيس وزراء سلوفاكيا من أن قرار إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى تصعيد كبير للتوتر مع روسيا وفي المنطقة، مؤكدا أن استراتيجية الغرب في أوكرانيا لم تكن ناجحة. 

وقال إن الأفكار التي ستناقش في باريس "تبعث الرعشة في عمودي الفقري".

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