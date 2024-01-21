رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة وأمريكا تسيطر عليها

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، السبت، إن أوكرانيا المجاورة ليست دولة ذات سيادة، لكنها تخضع للسيطرة المطلقة للولايات المتحدة.

وأكد السياسي الشعبوي الذي يرفض تقديم مساعدات عسكرية لكييف أو فرض عقوبات على روسيا، معارضته انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف فيتسو للإذعة العامة: "أوكرانيا ليست دولة مستقلة وذات سيادة"، مشيراً إلى أنها "تقع تحت النفوذ والسيطرة المطلقة للولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يلتقي فيتسو نظيره الأوكراني دينيس شميهال، الأربعاء، في مدينة أوجهورود غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا.

وقال فيتسو: "سأقول له إنني ضد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، وسأستخدم حق النقض ضدها".

وتابع: "سيكون هذا مجرد أساس لحرب عالمية ثالثة، لا شيء آخر"، مشيراً إلى أنه سيؤكد لنظيره الأوكراني أنه "لن يتسلم أي أسلحة من إمدادات الدولة السلوفاكية وجيشها".

كما اتهم فيتسو أوكرانيا بأنها "واحدة من أكثر الدول فساداً في العالم"، مضيفاً: "الله وحده يعلم حجم المساعدات التي يتم إرسالها إليكم، والتي تختفي في مكان ما".

وتعد سلوفاكيا من أكثر الدول المؤيدة لروسيا في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث جلوبسيك في براتيسلافا نُشر عام 2023.

وعلى الرغم من انتقادات فيتسو لأوكرانيا، فإن المجر وحدها هي التي استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد تقديم مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لكييف في ديسمبر الماضي.