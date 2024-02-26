الشباب والرياضة تعلن انطلاق المرحلة الثانية لإعادة تأهيل 60 مركزا لأصحاب الهمم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مؤسسة "زايد العليا" في أبوظبي وبرعاية القابضة ADQ، انطلاق المرحلة الثانية والخاصة بإعادة تأهيل 60 مركزًا جديدًا وتوفير خدمات الإنترنت لعدد 68 مركزًا من مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - أنه في إطار دعم وتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات، انطلقت أعمال إعادة تأهيل وتطوير عدد 60 مركزًا من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة وتوفير خدمة الأنترنت لتلك المراكز، وتوفير خدمات الانترنت لعدد 68 مركزًا ضمن برنامج "جسور أمل القابضة"، والذي يأتي برعاية ودعم شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع في نوفمبر من العام المنصرم بين الوزاراة والمؤسسة والذي يشمل إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم.

كما أعلنت مؤسسة زايد العليا أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث قوافل طبية يومي 22 و23 فبراير الماضي بمحافظة الفيوم في جمهورية مصر العربية تحت رعاية القابضة ADQ، تضمنت 12 تخصصًا طبيًا متنوعًا ضمن مبادرة برنامج "جسور أمل القابضة" تأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية.

تهدف هذه القوافل الطبية إلى التيسير على كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم فى تلقى الخدمات الطبية، وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي، وتضم أطباء متخصصين على درجة عالية من المهنية، ومتخصصين في الإرشاد الأسري والتربية الخاصة.

تتضمن الاتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، وتتولى "زايد العليا" الإشراف والتنسيق لتسهيل وصول وتنفيذ البرنامج وتحقيق الاهداف المرجوة وفقاً للجدول الزمني، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج "جسور أمل القابضة"، وتنسق برنامج القافلة الطبية، كما تزود المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على كافة البيانات الخاصة بتفاصيل التنفيذ.

حقق بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه المؤسسة بدعم "القابضة" (ADQ) في مرحلته الأولى نجاحًا كبيرًا في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزًا للتخاطب في قرى مصرية في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف بعد أن كان مقررًا الانتهاء منه في ثلاثة سنوات بفضل الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة المصرية، واستفاد منه ما يزيد على 16 ألف صاحب همة من خلال أكثر من 470 ألف جلسة تخاطب.

كما سيقوم فريق من العاملين الاجتماعيين والأخصائيين في علاج النطق بتنظيم ورش عمل لتحديد صعوبات التعلم والعقبات والتحديات التي تواجههم، وذلك لتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة للتغلب عليها، إضافة إلى تنفيذ برامج مصممة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي. وستعمل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على وضع آليات نقل المعرفة والخبرات لتقديم المزيد من الدعم لأسر أصحاب الهمم تحت إشراف الجهات المختصة مع وزارة الشباب والرياضة.

قدم صبحي، الشكر والتقدير إلى لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة ADQ القابضة على هذا التعاون، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.

أكد وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمهم وتلبية رغباتهم ودمجهم بالمجتمع.