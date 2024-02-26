إيقاف مباراتين وغرامة.. تفاصيل عقوبة كريستيانو على الفعل المشين أمام الشباب السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن العقوبة المزمع فرضها على كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بعد تصرفه غير الاخلاقي في مواجهة فريق الشباب بالدوري السعودي.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صحيفة الرياضية السعودية : لجنة الانضباط تتجه لإيقاف كريستيانو رونالدو قائد النصر مباراتين وغرامة مالية بسبب السلوك غير الرياضي خلال مواجهة الشباب بالدوري.

كانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، قررت فتح تحقيق بشأن السلوك المشين الذي ارتكبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر في مواجهة فريق الشباب بالدوري السعودي، أمس الأحد.

وانفعل رونالدو عقب تسجيل زميله تاليسكا، الهدف الثالث في الدقيقة 86، واتجه صوب أنصار الليوث، بإشارات غير أخلاقية، ثم كرر الأمر بعد إطلاق صافرة النهاية.

جاء تصرف كريستيانو، ردًا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم ليونيل ميسي المنافس التاريخي لرونالدو.