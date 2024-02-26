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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعين مبعوثا خاصا لها في السودان.. وتنحي السفير

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان توم بيرييلو

أفادت وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتعيين مبعوث خاص جديدا إلى السودان، اليوم الاثنين، وذلك في الوقت الذي تسعي فيه واشنطن لحل الصراع بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع.

ووفقا لرويترز، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له، إن الدبلوماسي السابق وعضو الكونجرس الأمريكي توم بيرييلو سيتولى دور المبعوث الخاص إلى السودان، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة التركيز على الصراع بعد فشل المحادثات حتى الآن.

وأشار بلينكن في بيانه، أن السفير الأمريكي لدي السودان جون جودفري ترك منصبه، لافتا إلى أن دانييل روبنشتاين سيعمل قائما بالأعمال المؤقت كمدير لمكتب شؤون السودان، وسيكون مقره في إثيوبيا.

وقال الممبعوث الأمريكي الخصا الجديد إلى السودان توم بيرييلو في بيان له أيضا، إنه سيبني على جهود الشركاء في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط لوضع حد للحرب والأزمة الإنسانية.

وأضاف بيرييلو: "يعكس هذا التعيين مدى الإلحاح والأهمية التي أولاها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإنهاء الحرب في السودان، ووضع حد للانتهاكات ضد المدنيين، ومنع الوضع الإنساني المروع بالفعل من أن يصبح مجاعة كارثية".

وشغل بيرييلو سابقًا منصب مبعوث خاص لمنطقة البحيرات العظمى في إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وممثلًا للولايات المتحدة من فرجينيا.

وترأس روبنشتاين، القائم باعمال السفير الأمريكي في السودان حاليا، الوفد الأمريكي في المحادثات حول السودان في مدينة جدة السعودية.

المبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان توم بيرييلو

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