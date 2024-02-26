عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تقيم حفلا فنيا لأغاني أم كلثوم بمسرح السامر .. الخميس

صدى البلد

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة حفلا فنيا لأغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في الثامنة مساء الخميس المقبل، 29 فبراير، بمسرح السامر بالعجوزة.

قال عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الحفل يأتي ضمن مشروع فني جديد للهيئة يقدم في الخميس الأخير من كل شهر، ويهدف إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور.

أضاف البسيوني أن الهيئة تستهدف من خلال الحفل تدشين سلسلة حفلات غنائية مجانية تشارك بها فرقها الفنية بشكل دوري، وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب، ويشارك بها عدد كبير من الفنانين والمطربين.

أشار الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية أن الحفل تشارك به الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بباقة متميزة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع، كما يخصص الجزء الثاني من الحفل للفنان أحمد إبراهيم ويقدم باقة من أشهر أغانيه وقصائد وأغاني تراثية وأغاني الطرب الأصيل، بمشاركة الفرقة المصرية.

تنفذ فعاليات الحفل من خلال الإدارة العامة للموسيقى برئاسة وليد الشهاوي، ويأتي بالتزامن مع احتفال هيئة قصور الثقافة بذكرى كوكب الشرق أم كلثوم خلال فبراير الحالي في مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

منها السكر والزيت والأرز| انخفاض أسعار 11 سلعة في الأسواق.. مشروع "رأس الحكمة" كلمة السر

مفاجأة مدوية في طلبات دفاع سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع بالشروق

بسبب الخطيب .. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن كهربا

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

ترشيحاتنا

حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت .. الإفتاء توضح

إعلام عبري: تشاؤم في إسرائيل بشأن صفقة الرهائن مع حماس.. تفاصيل

المرصد الأورومتوسطي: جرائم الإبـ.ـادة في غزة الأكثر وضوحا بتاريخ البشرية

أستاذ علوم تغذية يكشف عن آثار جانبية خطيرة لمشروبات الطاقة

أمازون تحذر موظفيها من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

مكالمة أخيرة تكشف عن هوية خاطف فتاة الشروق واهتمام رئاسي بالواقعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة خاصة لمواليد برج الحمل .. فما هي؟

5 أبراج حظها زي الفل الأسبوع القادم.. شوف انت منهم ولا لاء

تعرف على النتائج الرسمية لـ رالي الجونة للسيارات 2024.. شاهد

جيبة فوق الركبة.. حلا شيحة تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

مخها اتحرك من مكانه .. تطورات حالة فتاة الشروق

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتـ لي المنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ