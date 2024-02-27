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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| صندوق رعاية المبتكرين يعلن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة.. آخر موعد لاستلام ملفات الوافدين المقبولين بطب أسنان عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة تنظم ملتقى ورش عمل للطلاب غدا

أعلن الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، اعتزام الجامعة عقد ملتقى ورش عمل لطلاب الجامعة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء أ.ح خيرت بركات، وذلك لما تمثلة ورش الملتقى من أهمية فى دعم مهارات حياتيه وتقنيات تكنولوجية مختلفة للطلاب، وكذلك لما تمثله هذه الورش من أهمية فى التأكيد على دور جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فى طرح ومناقشة تلك الموضوعات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، بمقر الجامعة بالتجمع الخامس.


اليوم.. بدء التسجيل بدورات المحكمة التدريبية في حقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)، للفصل الدراسي الأول لعام الجامعي (2024/2023).


شئون الوافدين تعلن آخر موعد لاستلام ملفات المقبولين بطب أسنان عين شمس

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الوافدين في مصر، التابعة لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لاستلام ملفات الطلاب الوافدين المقبولين بكلية طب الآسنان جامعة عين شمس، يوم 14 مارس المقبل 2024.


جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين خلال شهر رمضان عبر هذا الرابط

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس  التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


صندوق رعاية المبتكرين يعلن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة.. تفاصيل التقديم

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة حتى يوم ٨ مارس ٢٠٢٤.

 

مصروفات الدبلومات المهنية بالتعليم المدمج جامعة القاهرة
قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

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