عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحمام المحشي على أصوله

طريقة عمل الحمام
طريقة عمل الحمام المحشي

تشتهر ربة المنزل المصرية بمهارتها فى إعداد الحمام، كما أن السينما المصرية ساهمت فى انتشار هذه الفكرة عن المرأة المصرية لذلك تقدم الشيف هالة فهمي طريقة عمل الحمام المحشي.

السعودية تكذب تقارير إسرائيلية تحدثت عن لقاء وزيرها بنظيره الإسرائيلي

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

المكونات لعمل الحمام المحشي 

حمام (منظف ومحكم الغلق)
1 كوب من الأرز
1 بصلة متوسطة الحجم (مفرومة)
2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
2 حبة طماطم متوسطة الحجم (مفرومة)
2 فصوص من الثوم (مفرومة)
1/2 ملعقة صغيرة من الكمون
1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
1/2 ملعقة صغيرة من القرفة
ملح وفلفل حسب الذوق
عصير ليمونة واحدة
ماء (للسلق والطهي)

طريقة عمل الحمام المحشي

تنظيف الحمام جيدًا واشطفه بالماء البارد. ثم قم بتصريف الماء واتركه جانبًا.
في وعاء كبير، غسل الأرز جيدًا ثم صفيه.
في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة. ثم نضف البصل والثوم وقلبهم حتى يصبحان طريَّين وشفافين.
أضف الطماطم المفرومة إلى المقلاة وقلبها لمدة 2-3 دقائق حتى تصبح طرية.
أضف الأرز المصفى إلى المقلاة وقلبه جيدًا مع البصل والطماطم لمدة 2-3 دقائق.
أضف الكمون والكزبرة المطحونة والقرفة وملح وفلفل حسب الذوق. قلب المكونات جيدًا لتتداخل النكهات.
قومي بإضافة عصير الليمون وماء بمقدار كوبين إلى المقلاة. قلب المكونات مرة أخرى.
افتح الحمام واملأه بالحشوة المعدة سابقًا، ولا تملأها بشكل كامل لأن الأرز سيتمدد أثناء الطهي.
ضعي الحمام المحشي في وعاء طهي عميق واضغط عليه قليلاً لتثبيت الحشوة.
قم بسلق الحمام المحشي على نار هادئة لمدة 45-60 دقيقة أو حتى ينضج الحمام والأرز تمامًا.
انقلي الحمام المحشي إلى طبق التقديم وقدمه ساخنًا.
يُمكن تقديم الحمام المحشي مع صلصة الطماطم أو الزبادي، ويمكن إضافة بعض البقدونس المفروم كزينة، استمتعي بتناوله كطبق رئيسي لذيذ ومشبع!

طريقة عمل الحمام المحشي المكونات لعمل الحمام المحشي الحمام الحمام المحشي الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

موضوعات متعلقة

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

وزارة البيئة تدعم الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ومؤتمر المناخ

منشآت الرعاية الصحية مستدامة خضراء | إنجازات وزارة البيئة في 9 سنوات

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

تحصيل 314 مليون جنيه مستحقات بـ9 دول.. العمل ترصد جهودها خلال 2023| إنفوجراف

عام جديد من الإنجاز فى مسيرة القطاع.. حصاد وزاره البترول خلال 2023

42 حزبا سياسيا يوجهون التهنئة للرئيس السيسي بعد الفوز في الانتخابات.. ويؤكدون: دليل قاطع على التفاف الشعب المصري حوله.. وإدراكهم لحجم الإنجازات

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

ترشيحاتنا

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

قطر: لا حل لأزمة غزة حتى الآن ولا ضغط حقيقي على الاحتلال

إغاثة وعلاج.. مصر تستعد لإقامة معسكر إيواء ثالث ومستشفى ميداني بـ"دير البلح"

حادث المتظاهر ولجام الفرس يزلزل إسرائيل.. ماذا حدث في تل أبيب؟

إنفوجراف.. الحكومة: الاقتصاد أكثر القطاعات تأثرًا بالشائعات خلال 2023 بنسبة 24%

بعد تصريحات ماكرون المثيرة.. الكرملين يتحدث عن "صراع مباشر حتمي" مع الناتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

فيديو

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ