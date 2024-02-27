طريقة عمل الحمام المحشي على أصوله

تشتهر ربة المنزل المصرية بمهارتها فى إعداد الحمام، كما أن السينما المصرية ساهمت فى انتشار هذه الفكرة عن المرأة المصرية لذلك تقدم الشيف هالة فهمي طريقة عمل الحمام المحشي.

المكونات لعمل الحمام المحشي

حمام (منظف ومحكم الغلق)

1 كوب من الأرز

1 بصلة متوسطة الحجم (مفرومة)

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

2 حبة طماطم متوسطة الحجم (مفرومة)

2 فصوص من الثوم (مفرومة)

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون

1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

ملح وفلفل حسب الذوق

عصير ليمونة واحدة

ماء (للسلق والطهي)

طريقة عمل الحمام المحشي

تنظيف الحمام جيدًا واشطفه بالماء البارد. ثم قم بتصريف الماء واتركه جانبًا.

في وعاء كبير، غسل الأرز جيدًا ثم صفيه.

في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة. ثم نضف البصل والثوم وقلبهم حتى يصبحان طريَّين وشفافين.

أضف الطماطم المفرومة إلى المقلاة وقلبها لمدة 2-3 دقائق حتى تصبح طرية.

أضف الأرز المصفى إلى المقلاة وقلبه جيدًا مع البصل والطماطم لمدة 2-3 دقائق.

أضف الكمون والكزبرة المطحونة والقرفة وملح وفلفل حسب الذوق. قلب المكونات جيدًا لتتداخل النكهات.

قومي بإضافة عصير الليمون وماء بمقدار كوبين إلى المقلاة. قلب المكونات مرة أخرى.

افتح الحمام واملأه بالحشوة المعدة سابقًا، ولا تملأها بشكل كامل لأن الأرز سيتمدد أثناء الطهي.

ضعي الحمام المحشي في وعاء طهي عميق واضغط عليه قليلاً لتثبيت الحشوة.

قم بسلق الحمام المحشي على نار هادئة لمدة 45-60 دقيقة أو حتى ينضج الحمام والأرز تمامًا.

انقلي الحمام المحشي إلى طبق التقديم وقدمه ساخنًا.

يُمكن تقديم الحمام المحشي مع صلصة الطماطم أو الزبادي، ويمكن إضافة بعض البقدونس المفروم كزينة، استمتعي بتناوله كطبق رئيسي لذيذ ومشبع!