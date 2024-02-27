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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تغليظ عقوبة احتكار السلع.. ومفاجأة مدوية عن أسعار الذهب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تغليظ عقوبة احتكار السلع.. فيديو
علق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو
علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتأثير ذلك على أسعار الذهب.

"الأسعار اتهبدت جامد".. عزة مصطفى تزف بشرى سارة للمواطنين
خصصت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، الفقرة الافتتاحية عن انخفاض أسعار بعض المنتجات في الأسواق المصرية.


التضخم وغلاء الأسعار.. جمال الكشكي يكشف أهم مناقشات جلسات الحوار الوطني
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ جلسات الحوار الوطني مستمرة منذ الساعة الحادية عشرة صباحا وتناولت موضوعات عديدة مثل التضخم وغلاء الأسعار والسياحة والصناعة والزراعة والسياسات النقدية، مشيرًا إلى أنها ثرية جدا اتسمت بالعمق.


بعد اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد
أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن الحديد مر بحالة من الارتباك في الستعير خلال شهر يناير بسبب زيادة سعر الدولار بالسوق الموازية.

نشأت الديهي: الناس متفائلة بانخفاض الدولار.. واللي خزنه بيخسر|فيديو
علق الإعلامي نشأت الديهي على صفقة رأس الحكمة والاستثمارات الضخمة في مصر، وتأثيرها على السوق الموازية للدولار في مصر.
لجنة التضخم بالحوار الوطنى: رأس الحكمة تعزز موقف مصر فى التفاوض مع صندوق النقد
قال الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن صفقة رأس الحكمة زادت من إيجابية وحيوية النقاشات والروح الطيبة في الحوار الوطني.



نشتري ولا نبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين
علق هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، على انخفاض أسعار الذهب وانخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية.

أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية عن مخزون السكر
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن سلعة السكر في مصر، مضيفًا أن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية تراجعا في أسعار بعض السلع، خاصة مع اقتراب مصر للحصول على الدفعة الأولى الدولارية من مشروع رأس الحكمة.
محافظ الإسكندرية الأسبق: نصف مليون شقة مهددة بالسقوط في مصر
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن مشكلة قانون الإيجار القديم.

 

 

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