جالانت: سكان شمال قطاع غزة لن يعودوا لديارهم إلا في حالة واحدة

زعم وزير الحرب في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، يوآف جالانت، أنه لن يعود أحد من سكان شمالي قطاع غزة إلى ديارهم إلا بعد إطلاق جميع المحتجزين، بحسب تعبيره.

وطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة، تحت ذريعة إجلاء سكان مدينة رفح من المدنيين؛ لشن عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، بعد تهجيرهم من شمال ووسط القطاع خلال العدوان الممتد منذ 143 يوما.

وتواصل آلة الاحتلال الحربية، عدوانها بلا هوادة على غزة، لليوم الثالث والأربعين بعد المئة، حيث يضع أهل القطاع المحاصر في مثلث الموت، المتمثل في “الاستهداف، والمجاعة، والأوبئة”.