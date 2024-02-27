اكتشاف مذهل لمقبرة رومانية فريدة من نوعها.. هذه أهميتها التاريخية

بعد سنوات من العمل، اكتشف علماء الآثار مقبرة رائعة مخبأة تحت الأرض في نقاط مقبرة سان جوليانو في باربارانو شمال روما.

بحسب موقع “آرك نيوز” تم نحت نقاط مقبرة سان جوليانو إتروسكية في صخور حمراء في حديقة مارتورانوم، وهي منطقة طبيعية محمية في بلدية باربارانو رومانو، على الطريق بين روما وفيتربو، في قلب إتروسكية الجنوبية.

ووفقًا لعلماء الآثار، لا توجد مقبرة إتروسكية معروفة تحتوي على مثل هذا التنوع والثراء من أنواع الدفن مثل سان جوليانو. تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد.

تم العثور على مقبرة ضخمة طويلة وعرضية في عملية تنظيف وتوحيد بعض الغرف الجنائزية الأكثر تمثيلاً في الموقع، والتي تعود إلى القرون السابع إلى الثالث قبل الميلاد.

وخلال تنظيف مقبرة الملكة، لاحظ علماء الآثار ما يبدو أنه مقبرة ضخمة ثانية شبه مدفونة. بعد إزالة النباتات الكثيفة بعناية، ظهر الهيكل.

وهذه المقبرة الفريدة ذات ثلاثة حجرات دفن وثلاثة أبواب دورية منقوشة في الصخر. تم إجراء حفريات لتطهير الواجهة وكشفت في الواقع مقبرة أخرى ثلاثية الحجرات، تغطيها ثلاثة أبواب نصف قاسية، بعد مقبرة الملكة، والتي تحتفظ بتميزها في جزءها المعماري.

يعتقد الخبراء أنها بنيت في القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد، بعد وقت قصير من مقبرة الملكة المجاورة.

تبرز المقبرة أيضًا الإتقان التقني للثقافة الإتروسكية في حفر الهياكل الجنائزية الضخمة داخل الجرف والمنحدرات الصخرية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الحفظ وترميم المقابر الجديدة المكتشفة في الأشهر المقبلة.