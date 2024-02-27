تطبيقا لاستراتيجية الكهرباء.. الطاقة المتجددة توفر 4.5 مليون طن بترول خلال 2023

أسهمت الطاقة المتجددة فى توفير نحو 4.5 مليون طن بترول مكافئ فى عام 2023،كما أعلنت هيئة الطاقة المتجددة .

كما ساهمت فى تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يجاوز 10700 ألف طن ثاني أكسيد كربون،

وذلك تطبيقا لاستراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، 2022، والوصول الى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، والجاري تحديثها لعام 2040.

كما تمكن قطاع الطاقة المتجددة في مصر من إحراز نجاحات من أهمها ارتفاع القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 6,6 جيجاوات، بمشاركة بلغت حوالي 35% من جانب القطاع الخاص الذي يعمل إلى جانب ذلك على تطوير مشروعات إضافية تشمل انتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 جيجاوات.

فيما وصلت انتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2023 حوالي 14967 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5616 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4535 جيجاوات ساعة، ليصل إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة من المشروعات القائمة إلى 25800 ج.و.س.