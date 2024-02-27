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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو اتحاد الكرة: استفدنا من مباراة نهائي بطولة كأس مصر

صدى البلد

قال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الجبلاية تتعرض لأزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية.

وقال أبو الوفا في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “اتحاد الكرة للأسف تعرض لأزمة مالية طاحنة خلال الفترةالماضية وحاليًا ما زلنا نعاني منها للأسف”.

وأضاف: "مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك استفدنا منها للغاية في اتحاد الكرة بسبب الماديات التي سنحصل عليها"هنلعب بالفلوس".

وتابع: “المرحلة المقبلة ندعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشدة في جميع قراراته”.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

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