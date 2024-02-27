العاملون بصناعة المجوهرات تنعى الخواجة حسني.. وتناشد الداخلية ضبط الجناة

تقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازي القلبية لأسرة المرحوم الخواجة / حسني الخناجرى صاحب محل مجوهرات الخناجرى ببولاق أبو العلا الذي قتل إثر تعرض محله للسطو المسلح علي يد ملثمين .

وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة .

وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة علي فحص كاميرات المراقبة ، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا وسرقوا محتوياته بعد التعدي علي الخواجة حسني وقتله .

ويقوم رجال المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة ، وجاري نقل جثة الخواجة حسني الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق .

وكان الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه إثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب بآلة حادة ليسقط جثة هامدة ، وتمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل ، ولاذوا بالهرب .

حيث تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي إثرها مصرعه ، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جاري حصرها) .

وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام المتهمين الملثمون وعددهم ٦ أشخاص كانوا يرتدون الكمامات لإخفاء معالم وجههم بسرقة معظم محتويات المحل .

تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية ، ورفع البصمات من مسرح الحادث ، وكذلك حصر المسروقات ، وفحص الكاميرات ، وسماع الشهود بالمنطقة ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .