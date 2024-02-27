5 مخاطر لـ إدمان الألعاب الإلكترونية.. تعرف عليها

تحدث الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن مخاطر الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبي خاصة على الأطفال.

الاستهوان بالمخاطر

وقال “هندي” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال لهم عدد من الاحتياجات الإنسانية وأهمها الحاجة للعب، حيث عندما يذهب الطفل للعب في العالم الافتراضي يمكن أن يجد شخصيات ويتوحد معها من الناحية النفسية، ويمكن أن يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى استهوانه بالمخاطر.



وأضاف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية أن إدمان الألعاب الإلكترونية تأثيره لا يقتصر فقط على التأثير المعنوي والذهني؛ ولكن على المستوى الجسدي أيضًا فأصبح هناك كثير من الأطفال يعانون من تشوه القوام وخشونة في الركبة وآلام في الظهر وضعف الإبصار بسبب قضاء فترات طويلة أمام الحاسب الآلي .