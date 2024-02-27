فردية وجماعية.. طرح بوسترات مسلسل "المداح أسطورة العودة"

اطلقت قنوات mbc البوسترات الرسمية للجزء الرابع من مسلسل "المداح اسطورة العودة" تمهيداً لعرضه في موسم رمضان ٢٠٢٤ علي قناة mbc مصر وشاهد.

ويأتي ذلك بعد نجاح أجزاء المسلسل السابقة وتصدره تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عند عرضه في مواسم رمضان الماضية.

وتدور احداث مسلسل "المداح اسطورة العودة" حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ومحمد دياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.