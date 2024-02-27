قاتل لـ500 ألف طفل كل عام.. دراسة جديدة عن مرض الإسهال والطريقة الأنسب لعلاجه بشكب فعال| موضوع هام كل أسرة وطبيب

في كل عام، يموت ما يقرب من 500 ألف طفل بسبب حالة يمكن علاجها بسهولة: الإسهال، وعلى مستوى العالم، هناك علاج بسيط وفعال، وهو خلط أملاح الإماهة الفموية، وهي في الأساس مزيج من السكر والملح على شكل جلوكوز وإلكتروليتات، ليشربها الطفل لاستعادة سوائل الجسم التي فقدها أثناء نوبات الإسهال. وهو يعمل عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم. هذه الأملاح متوفرة في أكياس بلاستيكية صغيرة، ولكن يبدوا أن الأبحاث الحديثة لديها نتائج جديدة حول هذا المرض المنتشر بين أطفال العالم، وطريقة علاجه.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فقد وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة ساينس هذا الشهر، أنه على الرغم من أن الأطباء يعرفون عن أملاح الإماهة الفموية (ORS)، إلا أنهم لم يصفوها بما فيه الكفاية، وقد أجرى تلك الدراسة باحثون من مؤسسة RAND وجامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة ديوك والمعهد الهندي للإدارة في مدينة بنغالورو بجنوب الهند.

الإسهال مشكلة هائلة

يقول زاكاري فاغنر، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة وخبير اقتصادي وأستاذ في كلية الدراسات العليا باردي راند في كاليفورنيا، إن هذا موضوع كان يبحث عنه على مدى السنوات العشر الماضية، ويضيف: "المشكلة هائلة، حيث يموت مئات الآلاف من الأطفال بسبب الإسهال، في حين لا ينبغي أن يموت أي منهم، فهناك علاج موجود منذ عقود ونحن نعلم أنه فعال حقًا، وعندما تسأل الأطباء في الدراسات الاستقصائية، ما الذي سيفعلونه في حالة افتراضية من الإسهال يقول معظمهم إنهم سيصفون أملاح الإماهة الفموية، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتم استخدامه؟ هذا ما شرعنا في العثور عليه".

وقد أجريت الدراسة في ولايتين هنديتين: كارناتاكا وبيهار، واختار المؤلفون ولايات كانت مختلفة جدًا في مستويات معرفة القراءة والكتابة والحالة الاجتماعية والاقتصادية ورعاية الإسهال، وتعد ولاية بيهار في شرق الهند واحدة من أفقر ولايات الهند، حيث أن 46% من السكان البالغين يحصلون على قدر ضئيل للغاية من التعليم، و42% فقط أكملوا دراستهم الثانوية، وعلى النقيض من ذلك، فإن دخل الفرد في ولاية كارناتاكا في الجنوب أعلى من المتوسط، 26% فقط من السكان البالغين حصلوا على القليل من التعليم و62% أكملوا دراستهم الثانوية.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار ولاية بيهار بسبب استخدامها الأقل من المتوسط ​​لأملاح الإماهة الفموية (يتم علاج 57% من حالات الإسهال باستخدام أملاح الإماهة الفموية مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 61%)؛ تتمتع ولاية كارناتاكا بمعدل أعلى من المتوسط ​​في استخدام أملاح الإماهة الفموية حيث يتم علاج 70% من الحالات باستخدام أملاح الإماهة الفموية.

تجنيد "الآباء"

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية، فقد كانت الطريقة التي أجروا بها الدراسة غير عادية بعض الشيء، فقد استخدمت الدراسة جامعي البيانات، الذين تم تدريبهم على الظهور كأب لطفل يبلغ من العمر عامين يعاني من أعراض الإسهال، وتقول ميجان فيلان، مديرة الاتصالات في مجموعة مجلات العلوم التي نشرت الدراسة: "في تجارب اقتصاديات الصحة، يعد استخدام الجهات الفاعلة أمرًا نموذجيًا لتجنب التحيزات وضمان موثوقية النتائج قدر الإمكان"، ففي كل ولاية، قام مؤلفو الدراسة بتجنيد 40 شخصًا ليقوموا بدور مقدمي الرعاية للمرضى، وقد تواصلوا مع 2282 من ممارسي الرعاية الصحية في 253 مدينة متوسطة الحجم، ويقول فاجنر: "على الرغم من أننا نطلق عليهم اسم الممثلين، إلا أنهم أشخاص مدربون على جمع البيانات، وفي كثير من الحالات، كانوا آباء لأطفال صغار، لذا فإن الدور الذي كنا ندربهم على القيام به كان مشابهًا جدًا لأنفسهم".

وقد أظهر جميع الممثلين حالة إسهال لدى "أطفالهم" كانت مشابهة للأعراض التي تسببها الجرثومة الفيروسية الشائعة - فيروس الروتا، وأظهر نصف هؤلاء الممثلين حالة إسهال معتدلة (وصفت أربعة إلى خمسة براز سائل في الليلة السابقة) وقيل للنصف الآخر أن يقدم حالة شديدة (10 -12 براز سائل في الليلة السابقة وأعراض الجفاف)، ووفقا لمعايير الرعاية في الأكاديمية الهندية لطب الأطفال، فإن كلا النوعين من الحالات يتطلبان علاج أملاح الإماهة الفموية، وعلى الرغم من أن المضادات الحيوية تعتبر مناسبة لبعض حالات إسهال الأطفال - حيث يوجد دم في البراز أو براز لزج أو "ذو رائحة كريهة"، فقد ابتعد الممثلون عن هذه الأعراض، حتى يكون من الواضح للأطباء أنهم اقتربوا من أن المضادات الحيوية لن تكون ضرورية.

في البداية، كان المؤلفون قلقين من أن عدم وجود طفل حقيقي لتقييمه سيؤثر على نتيجة ما وصفه الأطباء، لكن الدراسات الاستقصائية تظهر أن هذه طريقة شائعة لطلب الرعاية لعلاج إسهال الأطفال في الهند، وقالوا: "لقد صممنا الدراسة لمعرفة السبب الحقيقي وراء المشكلة".

وتقول إحدى النظريات: "كان المرضى يقودون المشكلة من خلال المطالبة بالمضادات الحيوية"، كما يقول فاغنر احتمالات أخرى: افترض الأطباء أن المرضى الصغار لا يحبون طعم الأملاح الفموية؛ لم يعتقد الآباء أن محلول الإماهة الفموية كان دواءً خطيرًا؛ كانت الأملاح نفدت من الجورب (وهي ليست مربحة مثل الأدوية الأخرى)؛ وربما كان الأطباء يكسبون المزيد من المال عن طريق وصف المضادات الحيوية، على الرغم من أنها، كما يقول فاغنر، ليست فعالة مثل أملاح الإماهة الفموية في علاج الإسهال.

اكتشاف غير متوقع

يقول فاغنر إن نتائج الدراسة كانت مفاجأة، حيث لم يكن نقص الوصفة الطبية بسبب تدخل الوالدين، بل كان نقص العرض سببًا في انخفاض الوصفات الطبية بنسبة 6٪ فقط. وشكلت الحوافز المالية للأطباء انخفاضًا بنسبة 5٪ فقط، ولكن كان هناك سبب واحد مهيمن لعدم وصف أملاح الإماهة الفموية: ما يقرب من نصف حالات الفشل في الوصف كانت بسبب افتراض مقدم الرعاية الصحية أن الوالدين لن يكونوا راضين عن أملاح الإماهة الفموية، ولكن إذا أعرب مقدم الرعاية عن رغبته في استخدام أملاح الإماهة الفموية - على سبيل المثال، أظهر بعض الممثلين في الدراسة للأطباء صورة أملاح الإماهة الفموية على هواتفهم المحمولة وذكروا كيف تم وصفها لهم في مناسبة سابقة - أملاح الإماهة الفموي، ارتفعت الوصفات الطبية بنسبة تصل إلى 27٪.

ووجدت الدراسة أيضًا أن عوامل أخرى تلعب دورًا في نقص وصف أملاح الإماهة الفموية في الهند، ففي الولايتين، أجرت الدراسة مسوحات للأسر المعيشية، يقول فاغنر: "لقد قمنا بمسح 1200 أسرة حيث كانت هناك حالة من الإسهال خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وقد علموا أن 400 من هؤلاء المرضى ذهبوا إلى الصيدلية بدلاً من الطبيب - وكان للصيدليات أسوأ سجل في الإفراط في وصف المضادات الحيوية وانخفاض وصف أملاح الإماهة الفموية، كما يقول فاجنر، وتمت التوصية بأملاح الإماهة الفموية لـ 17% فقط من 400 مريض صيدلي، ويقول: "أظهرت الدراسات الاستقصائية أن هذا لم يكن بسبب افتقار الصيادلة إلى المعرفة بفعالية محلول الإماهة الفموية، ولكن كان لديهم حوافز مالية واضحة لبيع المضادات الحيوية".

ويقول الدكتور براشانت نوغيهالي سرينيفاس ، الباحث في الصحة العامة والطبيب الذي لم يكن جزءًا من الدراسة، إن النتائج مهمة، لأنها لأول مرة تنقل المسؤولية من المريض إلى مقدم الرعاية الصحية، ويعيش سرينيفاس ويعمل في ريف تشاماراجاناجار، وهي بلدة مجاورة لمناطق الغابات التي تضم عددًا كبيرًا من سكان القرى القبلية في ولاية كارناتاكا بجنوب الهند.

إلقاء اللوم على الوالدين

وفي كثير من الحالات، ترى السلطات الصحية، أن هناك لوما على الآباء، وذلك عندما يموت طفل بسبب مرض يمكن علاجه بسهولة مثل الإسهال، حيث يتم وصف الوالدين بأنهما إما غير متعلمين أو يؤمنان بالخرافات لفهم قيمة أملاح معالجة الجفاف، ولكن في هذه الدراسة، انتقلت هذه المسؤولية إلى الممارس، ويقول: "لقد أوضحت الدراسة أن مقدمي الرعاية الصحية لا يبذلون ما يكفي لإقناع الناس بمخاطر الجفاف الشديد والقدرة التصالحية للأملاح الفموية".

ويقول سرينيفاس إن هذه المعلومات مهمة للغاية في المناطق الريفية، لأن الإسهال يمكن أن يتطور في غضون ساعات إلى حالة تهدد الحياة وقد تجد الأسرة صعوبة في الحصول على الرعاية، وتابع: "إذا كان الطفل يعاني من إسهال شديد، ولم يوصف له محلول معالجة الجفاف، فسيتعين على الأسرة أن تفكر في نقله إلى أقرب مستشفى لأنهم سيحتاجون إلى إعطائه سوائل عن طريق الوريد - وهذا يعني المشي لمدة ثلاث إلى أربع ساعات أثناء حمل الطفل المريض على الطريق. ظهرك."

قد تكون هناك أسباب أخرى لعدم وصف أملاح الإماهة الفموية: ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة حول سبب فشل العديد من الأطفال في الحصول على أملاح الإماهة الفموية، كما يقول الدكتور سانثوش راجاجوبال ، طبيب الأطفال والمسؤول الطبي للمراقبة في منظمة الصحة العالمية (WHO) والذي لم يكن جزءا من الدراسة، ويضيف: "ومع ذلك، يمكن إنقاذ حياة الملايين من الشباب إذا تمكنا من إيجاد طرق لزيادة استخدامها"، فيما يقول سرينيفاس إن هذا تذكير بأن حتى التدخلات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير ومغير للحياة على الصحة العالمية.