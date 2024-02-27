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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: حزب الله استهدف قاعدة عسكرية تواجد فيها رئيس الأركان الإسرائيلي

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قالت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن حزب الله استهدف بالصواريخ قاعدة لجيش الاحتلال في الجليل المحتل، بينما كان يتواجد فيها رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ  من جنوب لبنان تجاه مستوطنات إسرائيل الشمالية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على قاعدة ميرون  الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، وهذا هو ثاني إعلان للحزب منذ صباح اليوم عن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الحزب اللبناني أن معدات التجسس والمعدات التقنية في الأراضي المحتلة أصيبت بأضرار أثناء إطلاق الصواريخ.

حزب الله جيش الاحتلال الجليل المحتل رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قاعدة ميرون الإسرائيلية إطلاق صواريخ

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