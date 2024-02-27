ماتوا في حضن بعض .. مصرع 5 أشخاص وإصابة والديهما بحريق شقة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تفاصيل مصرع 5 أشقاء في حريق شقة سكنية وإصابة والديهما بحروق متفرقة.

مصرع 5 أشقاء في حريق شقة بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بإشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء ومصرع 5 أطفال أشقاء وإصابة والديهما في الحادث.

وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع الحادث وقامت بالسيطرة على الحريق وتبين مصرع 5 أشقاء داخل الشقة، وإصابة والدهم ووالدتهم بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مصرع 5 أشقاء في أحضان بعضهم جراء الحريق وتم نقلهم إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

كما تم نقل الأب والأم إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الشقق السكنية الأخرى.