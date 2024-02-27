شعبة الأجهزة الكهربائية تعلن موعد انخفاض الأسعار.. فيديو

أكد جورج سدرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الأشقاء السودانيين أثروا في زيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية بنسبة 10%، مشيرا إلى أن هناك ركود في سوق الأجهزة الكهربائية بنسبة 60%.

وقال جورج سدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن مشروع رأس الحكمة أعاد للمواطنين الأمل في الشراء، معلقا: «الأوفر برايس» بدأت تتلاشى بعد الصفقة لخوف التجار من حدوث مفاجآت في الأسعار الفترة المقبلة.

ولفت عضو شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن انخفاض الأسعار في الأجهزة الكهربائية سيظهر خلال 3 شهور، معلقا: طالب بعدم الشراء إلا للحاجة فقط، وأتوقع هبوط الأسعار تدريجيا من 15 لـ20%.

وتابع قائلا: لا بد من صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر لتوفير العملة الصعبة، وتوطين الصناعة في مصر سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل.



