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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التزام بإقامة دولة فلسطينية.. أمريكا تناقش مع السعودية والإمارات حل أزمة غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع نظيريه السعودي والإماراتي سبل حل النزاع في فلسطين وإنهاء الصراع في السودان.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان تعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق بشأن سبل حل النزاع في غزة والاستعداد لمرحلة ما بعد الصراع.

وأضافت أن بلينكن أكد التزام واشنطن بتحقيق سلام مستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما شدد على أهمية إنهاء الصراع في السودان وتجنب وقوع المزيد من الضرر على المدنيين.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي، الشكر للإمارات على المساعدات الإنسانية السخية التي تقدمها لقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن بلينكن أكد لنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل ومنع اتساع رقعة الصراع.

كما شدد على التزام واشنطن بتحقيق سلام مستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وأكدا الجانبان التزام البلدين المشترك ببناء منطقة أكثر أمنا وازدهارا.

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