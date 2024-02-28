عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب شهداء الأقصى تعلن خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين

كتائب شهداء الأقصي
كتائب شهداء الأقصي

أعلنت كتائب شهداء الأقصى في جنين، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته خلال اقتحامهم المدينة فجر اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى “مجموعة الرد السريع في طولكرم”، أنهم استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة في عدة مناطق مختلفة بالرصاص الحي والعبوات الناسفة من بدأ الاقتحام حتى هذه اللحظات.

اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم طولكرم مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

شهداء الأقصى تستهدف جنود الاحتلال عند معبر الطيبة

بقذيفة «R.P.G».. كتائب شهداء الأقصى تستهدف جرافة للاحتلال بحي الشيخ زيتون

الاحتلال كتائب شهداء الأقصى جنين الاحتلال الاسرائيلي طولكرم الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

حقي أقدم بلاغ في عادل إمام..دفاع المتهمين في سرقة مريهان حسين يكشف تفاصيل مثيرة

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف القوات الإسرائيلية في طولكرم بالقنابل والرصاص الحي

بقذيفة «R.P.G».. كتائب شهداء الأقصى تستهدف جرافة للاحتلال بحي الشيخ زيتون

شهداء الأقصى تستهدف جنود الاحتلال عند معبر الطيبة

انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى

قصف جوي ومدفعي على محيط مستشفى شهداء الأقصى

40 شهيدا وجريحا.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلا بجوار مستشفى شهداء الأقصى بغزة

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك السابق تحت مجهر الأهلي الموسم المقبل| تفاصيل

مستويات جوع خطيرة.. تحذير أممي: ربع سكان غزة على بعد خطوة من المجاعة

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

للمسافرين.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمي نفسك من الخطف؟

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

يشبه فستان الزفاف.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة | شاهد

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ