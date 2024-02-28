كتائب شهداء الأقصى تعلن خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين

أعلنت كتائب شهداء الأقصى في جنين، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته خلال اقتحامهم المدينة فجر اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى “مجموعة الرد السريع في طولكرم”، أنهم استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة في عدة مناطق مختلفة بالرصاص الحي والعبوات الناسفة من بدأ الاقتحام حتى هذه اللحظات.

اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم طولكرم مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية التي اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي مرورا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.