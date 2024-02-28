رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة جهاد الصفتى، وبالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ملتقى ورش عمل لطلاب الجامعة، بمقر الجامعة بالتجمع الخامس.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة، وبمتابعة وإشراف الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبحضور الدكتور محمد عبدالمنعم مستشار رئيس الإدارة المركزية لمركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهد الملتقى أربعة عشر ورشة عمل فى موضوعات "الذكاء الاصطناعى، تطبيقات المحمول، التسويق الإلكترونى، إعداد السيرة الذاتية ومقابلات العمل، اللغة الإنجليزية فى إدارة الأعمال، صناعة المحتوى الرقمى، مهارات تطوير الذات والعرض والتقديم"، وانعقدت ورش العمل على فترتين خلال اليوم الدراسى حتى يتمكن طلاب الجامعة من الحضور وتحقيق أقصى استفادة، واستمرت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأكد الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وتعتبرها جزءًا أساسيًا من تجربة الطالب الجامعى، وأن مثل هذه الأنشطة والموضوعات تمكن الطلاب من تحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم.

مبينًا أن ملتقى ورش العمل يهدف إلى خلق جيل جديد من شباب الجامعات التكنولوجية وتشجيع الطلاب للمشاركة الفعالة فيها ورفع وعيهم بالنواحى التكنولوجية وطرق الانخراط بسوق العمل بعد التخرج، كما يساهم الملتقى في إعداد شباب قادر على المشاركة فى عملية التنمية المجتمعية المستدامة، وتأهيلهم لسوق العمل بقطاعاته المختلفة، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.

وفي كلمته، رحب الدكتور وليد الختام، بضيوف الملتقى، وهم أ. ياسمين رشدى، م.رحاب صلاح، أ.جورج نجيب، أ. مادونا ميلا، د.نشوى محمد، د.طارق أحمد، م. أنس عماد، مشيرًا إلى أن جهود جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تأتى فى إطار دعم قدرات الطلاب، وأن ملتقى اليوم يسعى إلى لفت الجهود الرسمية وغير الرسمية في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتنمية السلوك والتي أصبحت ضرورة كبرى لتحقيق هدف الجامعة فى إنتاج خريج متميز يستطيع المنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا، كما تقدم بالشكر لطلاب الجامعة المشاركين فى تنظيم الملتقى متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق.

وفى ختام الفعاليات، أعرب الختام عن شكر وتقدير إدارة الجامعة للسادة المحاضرين وجميع منسوبى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على المجهود المتميز وتعاونهم فى إنجاح فعاليات ملتقى ورش العمل، وقدم لهم شهادات تقدير تعبيرًا عن امتنان إدارة الجامعة بهذا التعاون.

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