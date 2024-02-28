فنون الصحافة الرقمية والتليفزيونية.. دورات تدريبية بكلية الإعلام جامعة عين شمس

نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس دورة تدريبية لطلاب الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور هبة شاهين القائم بعمل عميد الكلية والدكتور سلوى سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك فى إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية قدرات الطلاب وإكسابهم المهارات العملية المؤهلة لسوق العمل ومواكبة المستحدثات فى مجال الإعلام،

حاضر بالدورة كلاً من محمد الجزار مدير تحرير مجلة روز اليوسف وأحد الصحفيين المخضرمين في مجال الصحافة التلفزيونية.

وعمرو الأنصاري المحاضر المعتمد في نقابة الصحفيين المصريين للصحافة الرقمية وصناعة المحتوى ومستشار المركز الدولي للصحفيين والكاتب بشبكة الصحفيين الدوليين.

تناولت الدورة الصحافة التلفزيونية بداية من الفكرة وحتى العرض على الشاشة، بالإضافة إلى إعداد البرامج الإخبارية والتلفزيونية مع توضيح أسس الإعداد التلفزيوني.

وأشار محمد الجزار إلى كيفية ابتكار الأفكار التلفزيونية وتطويرها وأدوار ومهام المعد التلفزيوني وفريق الإعداد.

كما أوضح للطلاب أهمية التسلح بالمهارات الإعلامية وكيفية صناعة المحتوى والمضمون ومهارات كتابة الاسكربت والتعامل مع المصادر والضيوف، بالإضافة إلى مهارات اجراء الحوار والمقابلات، إدارة البث المباشر "الهواء" والتعامل مع أدوات الاستديو و"الكنترول روم". كما تناولت الورشة أخلاقيات العمل التلفزيوني، وكيفية التغلب على المشكلات التى تواجه الإعلامى.

وأوضح عمرو الأنصارى مفاهيم الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى والربح من العمل الحر، كما عرض مهارات وقواعد الكتابة الرقمية الاحترافية للمواقع الإلكترونية ومهارات إنتاج التحقيقات الرقمية والتحقيقات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى مهارات الكتابة لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتناولت الورشة كيفية تحليل المحتوى وتحديد الجمهور المستهدف واختيار نوع المحتوى وقناة التسويق المناسبة له وكيفية صناعة المحتوى الرقمي.

وفى ختام الورشة كّرمت الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد الكلية المحاضرين تقديراً لجهودهما فى اثراء خبرات الطلاب العملية واكسابهم مهارات سوق العمل الإعلامي.

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