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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

«رئيس تنمية مدينة بدر» يتابع سير العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها.. شاهد

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة بدر

أكد المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدينة، وذلك خلال تفقده مشروع محطة رفع مياه الصرف بالمرحلة الثالثة من منطقة المطورين الصناعية الـ(800) فدان بخط طرد قطر 400مم بطول 1050 متر، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع.

وتابع مسئولو الجهاز أعمال الإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمحطة، والتي من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العام الحالي، حيث تم الانتهاء من تركيب المهمات الكهروميكانيكية بالمحطة.

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 وأوضح رئيس الجهاز أن المحطة تتكون من 4 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 52 لتر/ثانية وارتفاع 32 مترا لرفع مياه الصرف الصناعى إلى مجمع الصرف الصناعى، وتحتوى أيضا على مبنى المولدات، وخزانات الوقود، ومخزن، و غرفة الأمن، ومبنى المحولات.


 

وفي سياق متصل، تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد، مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 8 وخط الطرد قطر 1200 مم بطول 9500 متر، بتكلفة استثمارية 495 مليون جنيه، وذلك لنقل 150 ألف م3/يوم من مياه الصرف الصحي من مدينة بدر إلى مجمع انحدار العاصمة، نظراً لزيادة معدلات التنمية في المدينة.

كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال تشغيل محطة رفع الصرف الصحي التي تقوم بنقل مياه الصرف الصحي من منطقة المجمع الأمني، ومن مدينة حدائق العاصمة إلى برك الأكسدة كحل عاجل، والتي تحتوي على 3 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 290 لتر / ثانية، و عدد 2 مولد بقدرة 1300 ك . ف . أ .

 وشدد رئيس جهاز مدينة بدر على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروعات بالشكل اللائق، وبكفاءة وجودة عالية، وعلى ضرورة دفع معدل الأداء خلال الفترة المقبلة.

 

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