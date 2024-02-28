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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثمان جديد من الرياح البحيري بحادث غرق معدية نكلا في الجيزة

حادث غرق معدية نكلا
حادث غرق معدية نكلا

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة ورجال الإنقاذ النهري من انتشال جثمان جديد من الضحايا المفقودين في مياه الرياح البحيري بمنشأة القناطر جراء حادث غرق مركب بقرية نكلا.

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انتشال جثمان جديد من حادث غرق معدية نكلا

ويصارع رجال الضفادع البشرية في الجيزة بمعاونة الصيادين الزمن للبحث عن الضحايا المفقودين وانتشال جثامينهم خاصة انه مع مرور الوقت يتم توسيع دائرة البحث بسبب جرف التيار للجثامين بعيدا عن مكان غرقها ما قد يصعب مهمة العثور عليهم خاصة ان الرياح البحيري ممتد لفرع رشيد.

وتبين من التحريات أن الجثامين المتبقية والتي تم انتشال أحدهم هم عبد الرحمن ياسر فتحي عبد الوهاب، نجار شدة معدنية، سيف ابراهيم هنداوي سعد يونس، نجار شدة معدنية، محمود ابراهيم محمود خليل، نجار شدة معدنية، محمود محمد السيد محمد عامر، ضابط أمن صناعي.

وكشفت التحقيقات والتحريات لأجهزة أمن الجيزة ان المركب كان يقل 15 عاملا من شركة المقاولات بخلاف المراكبي وغرق منهم 10 وخرج 6 على قيد الحياة من بينهم المراكبي الذي فر هاربا تاركا الضحايا يصارعون الموت والخمسة الناجين تم نقلهم الى المستشفى لعلاجهم وخرجوا جميعا بعد تماثلهم للشفاء من حالة اسفكسيا الاختناق التي اصابتهم نتيجة ابتلاعهم المياه.

ويستعين رجال الإنقاذ النهري بالصيادين من القرية والقرى المجاورة للمساعدة في عملية البحث عن جثامين 4 ضحايا مفقودين بينما ترفض اسرهم مغادرة شاطئ النيل قبل خروج جثث فلذات أكبادهم، حيث أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المراكبي المتهم في واقع معدية منشاة القناطر ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعدة اتهامات تضمنت القتل الخطأ والاصابة الخطأ؛ بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مفاجآت في حادث غرق معدية منشأة القناطر التي كانت تقل عمالا من شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث، وتبين أن المركب كان يقل 14 عاملا لقى 8 منهم مصرعهم واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 6 على قيد الحياة، وأضافت التحريات أن الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة ورجحت التحريات أن الحمولة الزائدة وراء غرق المركب.

وأشارت التحريات إلى نجاة المراكبي بعد قفزه  في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة معدية منشأة القناطر منشأة القناطر غرق مركب شمال الجيزة

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