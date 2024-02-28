عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفض الكنائس إقامتها.. الإعلان عن موعد ومكان جنازة نافالني | تفاصيل

نافالني
نافالني

أفادت تقارير إعلامية عالمية بأن جنازة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، الذي توفي في السجن، ستقام يوم الجمعة في موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

 

ووفقا لشبكة "بي بي سي" الأمريكية، أعلنت سكرتيرة نافالني الصحفية، كيرا يارميش، اليوم الأربعاء أن جنازة زعيم المعارضة الروسية ستقام يوم الجمعة في الساعة 2 مساء في موسكو.

وكتب يارميش: "ستقام جنازة أليكسي في كنيسة بمنطقة ماريينو في 1 مارس في الساعة 14.00"، مضيفة "احضروا باكرا".

وفقا ليارميش، سيتم الدفن في مقبرة بوريسوفسكي، على بعد 30 دقيقة سيرا على الأقدام من الكنيسة.

قالت المتحدثة باسم زعيم المعارضة يوم الثلاثاء إن فريقه كان يكافح من أجل العثور على مكان لإقامة الجنازة - حيث رفض البعض عقد جنازته عندما اكتشفوا من هو.

وأضافت بعض الأماكن قالت إن المباني مشغولة، والبعض الآخر رفض عندما تم ذكر اسم نافالني.

 

وكتبت يارميش: "في مكان واحد قيل لنا مباشرة إن وكالات الجنازة ممنوعة من العمل معنا".

وتوفي أليكسي نافالني فجأة في سجن القطب الشمالي في وقت سابق من هذا الشهر.

ولسنوات، كان نافالني أبرز منتقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في يناير، قالت أولجا ميخائيلوفا، محامية أخرى لزعيم المعارضة، إنها اتهمت بنفس الجريمة وقررت البقاء في المنفى.

 

واحتجزت سلطات السجن جثة زعيم المعارضة لأكثر من أسبوع بعد وفاته. وسافرت والدته، ليودميلا نافالنايا، إلى سجن "الذئب القطبي" البعيد حيث توفي لاستعادة جثته.

وتم تسليم الجثة إلى والدته بعد ثمانية أيام من وفاته.

وقال حلفاء نافالني إنهم يبحثون عن مكان لإقامة نصب تذكاري عام لزعيم المعارضة السابق.

المعارضة الروسية أليكسي نافالني زعيم المعارضة الروسي زعيم المعارضة زعيم المعارضة الروسية فلاديمير بوتين نافالني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

موضوعات متعلقة

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

زعيم المعارضة الإسرائيلية : انهيار وشيك لحكومة نتنياهو

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

بعد اختفاء لأسابيع.. المعارض الروسي نافالني يعود للواجهة.. وتفاصيل عن سجنه الجديد

ترشيحاتنا

هحكيلكم عن الجمال.. حسين الجسمي يبدع بفقرة غنائية أمام الرئيس السيسي

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن ترقيات المعلمين 2024.. تعرف عليه

الرئيس السيسي لحسين الجسمي: إحنا إخوات وأهل الإمارات حبايبنا

بطلة من ذوي الهمم: عايزين يا ريس أفلام للمكفوفين.. والسيسي: هنعمل كده

يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستنهي العام بـ 12 ألف جندي معوق

حسين الجسمي يقدم فقرة موسيقية خلال احتفالية «قادرون باختلاف» أمام الرئيس.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

فيديو

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

متشمتش الناس فينا.. شاب يرفض تصديق غرق أخيه بالبحر| شاهد ماذا فعل!

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ