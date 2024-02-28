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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بق.تل شخص بالقليوبية لجلسة مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، بتأجيل محكمة مبلط سيراميك وحفيده لإتهامهم بقتل شخص مع سبق الإصرار والترصد بسلاح أبيض بطعنة بالصدر أودت بحياته، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، للدور الثالث من شهر مايو لسماع المرافعة.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٤٢٥٢/ ٢٠٢٣ لجنح مركز بنها، والمقيدة برقم ١٢١٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، بإتهام "عبد الله ا ع" ٤٢ - المهنة مبلط سيراميك ومقيم كفر العرب مركز بنها قليوبية، و "محمود م ع"، لأنهما بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز بنها قتلا المجني عليه "محمد جمال حمود سليمان حمود" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض " مطواه: فما أن ظفر به، المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم ماتبعه بإشهار سلاح أبيض مطواه - في وجهه ملوحاً به في مواجهته و ما أن تمكن منه حتى إنهال عليه ضرباً حيث كال المتهم الأول قرية بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، و كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من آذره بأن أعقبه برشق المحلي عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

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