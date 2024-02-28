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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع أب ونجليه أثناء عبورهم السكة الحديد بالقليوبية

جثة
جثة

لقي أب مصرعه ونجليه أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بقها فى القليوبية من مكان غير مخصص لعبور المشاة، قبل المزلقان بحوالي 50 متر، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرعهم، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة، وكذلك انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد اصطدام قطار، اتجاه القاهرة، قبل مزلقان زكي دائرة القسم بحوالي 50 متر، بأب ونجليه ما أسفر عن مصرعهم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بأب ونجليه قبل مزلقان بحوالي 50 متر، اتجاه القاهرة، وذلك اثناء عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أسفر عن مصرعهم جميعا وهم، "محمد أحمد"، 50 سنة، ومقيم مدينة طوخ "الأب"، ونجليه كلا من "أحمد محمد أحمد"، 23 سنة، ومقيم مدينة طوخ، وابن مجهول الهوية، 12 سنة، ومقيم مدينة طوخ.
وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثامين الثلاثة لمستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

القليوبية السكة الحديد انتداب الطبيب الشرعى شريط السكه الحديد قسم شرطة قها

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