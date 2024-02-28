هوس غربي للاستيلاء على 300 مليار دولار من روسيا.. تفاصيل

أورسولا على خطى جانيت

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على القادة الأوروبيين الدخول في نقاش فعلي لاستخدام الأرباح المتولدة عن الأصول الروسية المجمدة لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

ذكرت فون دير لاين في كلمة لها ألقتها أمام البرلمان الأوروبي: "حان الوقت لبدء نقاش جدي حول استخدام الأرباح الناجمة عن الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية لأوكرانيا".

وأشارت فون دير لاين إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك عمل أقوى ولا استخدام أعظم لهذه الأموال لجعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانًا أكثر أمانًا".

وتأتي تصريحات فون دير لاين بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم أمس الثلاثاء إنه من المهم إيجاد طريقة لاستغلال الأصول المجمدة التي تصل قيمتها لنحو 300 مليار دولار لدعم أوكرانيا، مشددة على أن عمل مثل ذلك له مخرج "بالقانون الدولي وحجة اقتصادية وأخلاقية".