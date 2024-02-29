عرض الخميس.. خصم 50% على ساعات  Fossil| سعرها قليل جدا

فرصة رائعة لاقتناء ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل Android بأفضل قياسات الصحة الدقيقة، فهناك خصم محدود الوقت بنسبة 50٪ على ساعة Fossil Gen 6 الذكية المتوفرة على موقع Amazon والمتاجر التقليدية الأخرى في الولايات المتحدة.

يبلغ سعر الساعة باللون الأسود عادة 220 دولارًا، ولكن مع الخصم، يمكنك الحصول عليها مقابل 148.48 دولار.

قد تكون هذه الفرصة مناسبة لهواة جمع الساعات الذكية، حيث أعلنت شركة Fossil بالفعل خروجها من مجال الساعات الذكية هذا العام. ومع ذلك، لا تزال الساعة الذكية أنيقة ومتينة، كما أن توفر الأشرطة والاكسسوارات من جهات خارجية يزيد من إمكانية تخصيصها. يبدو أن شركة Fossil تقوم بتصفية مخزونها النهائي بخفض تاريخي في السعر بقيمة 150 دولارًا.

بالإضافة إلى اللون الأسود، تنطبق الخصومات أيضًا على موديلات بألوان ومواد أخرى.

تم إطلاق الساعة الذكية Fossil في عام 2021 مع نظام التشغيل WearOS 3 وتم تحديثه لاحقًا إلى WearOS 3.5. تحتوي على شاشة AMOLED قياس 1.28 بوصة بدقة 416 × 416 بكسل و 326 نقطة في البوصة. وكانت هذه الساعة الذكية أول من يضم معالج Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus SoC و 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 8 جيجابايت من سعة التخزين. تحتوي على بطارية بسعة 300 مللي أمبير، والتي تشحن حتى 80٪ في غضون 30 دقيقة. لتقديم قياسات دقيقة، تحتوي على مستشعرات حيوية ومستشعرات عادية، بما في ذلك مقياس التسارع، ومقياس الارتفاع، والضوء المحيط، والبوصلة، والجيروسكوب، والأشعة تحت الحمراء خارج الجسم، ومستوى تشبع الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب PPG، والـ GPS. هذه الدقة جعلتنا ندرجها كأفضل ساعة ذكية للجري في عام 2023.

تتمتع ساعة Fossil Gen 6 الذكية بمقاومة للماء حتى 3 أجهزة صراف آلي (ATM)، بالإضافة إلى مكبرات صوت وميكروفونات مقاومة للماء أيضًا. أما بالنسبة للاتصال، ستحصل على اتصال Bluetooth 5 LE و NFC وWi-Fi. وعلى عكس Apple Watch أو Samsung Galaxy Smartwatch، يمكن لساعة Fossil الذكية الاقتران بسهولة مع هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام التشغيل Android أو iOS.