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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون إسرائيليون يحذرون من فرض قيود على المسلمين لدخول الأقصى خلال رمضان

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أفادت القناة 12 العبرية، بأن مسؤولين كبارا في الشرطة حذروا من احتمال اندلاع اضطرابات في القدس والمدن المختلطة في حال فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا على المسلمين خلال شهر رمضان.

وورد أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، الذي يتمتع بسلطة على الشرطة، دفع من أجل منع الرجال تحت سن معينة من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لمسؤولي الأمن في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر بتقديم خيارات لمعايير العمر والحصص التي يمكن فرضها على المواطنين الذين يرغبون في زيارة الأقصى.

كما وردت تحذيرات من رئيس الشاباك رونين بار من ذلك، حيث تؤدي هذه الخطوة إلى أعمال عنف ذات صبغة دينية.

وحذرت الشرطة من الاضطرابات التي يمكن أن تندلع بعد تصرفات غير مسؤولة، سواء على الأرض أو من خلال تصريحات عنصرية أو معادية للإسلام.

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